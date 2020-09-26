Председатель ГД Вячеслав Володин указал на неэффективность работы заказчика при строительстве приюта для животных в Саратове. Видеозапись его обращения разместили в группе его сторонников в соцсети Instagram.

Объявлен вторичный конкурс на подрядчика, работы начнут сразу же после подведения итогов.

— Надеюсь, что там будет ветеринарная клиника, где будут помогать не только тем, кто будет в приюте, но и животным, которых будут привозить со всего города. Правильно было бы, чтобы такие клиники, приюты появились в ряде других районов, — отметил федеральный политик.