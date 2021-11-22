В пятницу, 19 ноября, сотрудники ДПС обнаружили в багажнике задержанного две туши косуль.

Принадлежащий охотнику автомобиль «Chevrolet Niva» остановили в Заводском районе Саратова. В багажнике были обнаружены разделанные туши двух косуль и их головы. Разрешением на охоту мужчина не обладал.

Он пояснил, что поехал охотиться на кабана в Красноармейский район и встретил там компанию, которая шла на косуль. Они заверили, что у них есть соответствующие разрешения. Туши мужчина забрал себе, но подтвердить свою «историю» так и не смог.

Возбуждено уголовное дело за браконьерство.

Напомним, это не единственный случай нелегального отстрела животных в Саратовской области. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин был пойман на браконьерстве 29 октября.