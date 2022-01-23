Сегодня с 13:00 снова возобновлено движение на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».

Ограничения вводились в Балаковском и Хвалынском районах из-за плохой видимости и сильной метели.

Их ввели вчера в 16:00.

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