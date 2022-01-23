Домой Рубрики Новости Саратова Снова открыто движение на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Снова открыто движение на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» По Новости Саратова - 23.01.2022 94 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня с 13:00 снова возобновлено движение на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». Ограничения вводились в Балаковском и Хвалынском районах из-за плохой видимости и сильной метели. Их ввели вчера в 16:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Спасатели достали саратовца из колодца Свыше тысячи единиц техники вышли на расчистку саратовских дорог Ночью в Саратове сгорела иномарка ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Спасатели достали саратовца из колодца Новости Саратова - 23.01.2022 0 В Саратове сотрудники облспаса достали местного жителя из трехметрового колодца. В 11:31 они выехали к дому № 6 на улице Локомотивная, где в люк угодил... Свыше тысячи единиц техники вышли на расчистку саратовских дорог 23.01.2022 Ночью в Саратове сгорела иномарка 23.01.2022 Снова открыто движение на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» 23.01.2022 Еще 8 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 23.01.2022