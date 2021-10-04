Сегодня, 4 октября, число смертей от коронавируса в Саратовской области снова достигло максимума.

Скончались 39 человек — 24 женщины и 15 мужчин в возрасте от 50 до 88 лет.

Общее число смертей достигло 3,123 тысячи человек.