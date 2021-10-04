Домой Рубрики Новости Саратова Снова рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Снова рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области По Новости Саратова - 04.10.2021 48 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 октября, число смертей от коронавируса в Саратовской области снова достигло максимума. Скончались 39 человек — 24 женщины и 15 мужчин в возрасте от 50 до 88 лет. Общее число смертей достигло 3,123 тысячи человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове задержан мужчина с наркотиками Саратовец продаёт чипсу в виде сердца за 50 тысяч рублей Саратовцев оповестили о переносе остановки маршрута №41 картонной табличкой ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове задержан мужчина с наркотиками Новости Саратова - 04.10.2021 0 В субботу, 2 октября, в Заводском районе Саратова задержан мужчина со свертком наркотиков, сообщает пресс-служба Росгвардии. Патрулируя территорию в вечернее время суток росгвардейцы увидели выходящего... Снова рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области 04.10.2021 Саратовец продаёт чипсу в виде сердца за 50 тысяч рублей 04.10.2021 Саратовцев оповестили о переносе остановки маршрута №41 картонной табличкой 04.10.2021 Сотрудник балаковского водоканала пойман на взятке: вина доказана 04.10.2021