По данным на 5 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 639 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телегам-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 151 256 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 130 607 человек, за сутки — 195.

На стационарном лечении находятся 1 730 человека, на амбулаторном — 13 705.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Саратове — 701, Энгельсском районе — 250, Балаковском — 106, Балашовском — 102, Ртищевском — 94, Хвалынском — 60, Пугачевском — 49, Татищевском — 29, Саратовском — 23, Балтайском — 22, Самойловском — 20, Вольском и Красноармейском — по 18, Ершовском — 14, Перелюбском и Базарно-Карабулакском — по 13, п.Светлом —11.