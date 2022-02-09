По данным на 9 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1631 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 157590 человек. Выздоровело с начала эпидемии 131579 человек, за сутки — 333.

На стационарном лечении находятся 1799 человек, на амбулаторном — 189.

Больше всего заболевших в Энгельсском районе — 250, Саратове и Балаковском районе — по 241, Аркадакском — 88, Балашовском — 86, Вольском — 71, Ершовском — 67, Ртищевском и Пугачевском — по 65, Марксовском и Новоузенском — по 48, Аткарском — 42, Красноармейском — 38, Самойловском — 33, Краснокутском и Краснопартизанском — по 30, Петровском — 24, Саратовском и Татищевском — по 21, Новобурасском — 17, Федоровском и Алгайском — по 14, Базарно-Карабулакском — 13.