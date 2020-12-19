На сегодняшний день в Саратовской области зафиксировано еще шесть смертей от коронавируса. Об этом сообщили в федеральном штабе.

Всего из-за новой инфекции в регионе скончались 346 человек.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here