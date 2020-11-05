На утро 5 ноября в Саратовской области зарегистрировано 197 случаев коронавируса, больше, чем в предыдущие дни. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее количество заболевших новой инфекцией в регионе составляет 21,484 тысячи человек, выздоровели 14,643 тысячи, за сутки 29.

Новые случаи распределились так: Саратов — 96, Энгельсский район — 23, Балаковский — 16, Советский — шесть, Балашовский и Красноармейский — по пять, Балтайский, Лысогорский, Марксовский и Саратовский — по четыре, Дергачевский, Ершовский, Петровский, Романовский, Ртищевский, Татищевский и Турковский — по три, Аткарский и Озинский районы, ЗАТО Светлый — по два, Краснокутский, Краснопартизанский и Ровенский районы — по одному.