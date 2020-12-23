На утро 23 декабря в Саратовской области стало известно о 270 случаях коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших новой инфекцией в регионе составляет 33,143 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 28,49 тысячи, за сутки 198.

Новые случаи распределились так: Саратов — 117, Энгельсский район — 30, Балаковский — 18, Балашовский и Вольский — по девять, Новобурасский, Петровский и Советский — по семь, Базарно-Карабулакский и Воскресенский — по шесть, Озинский, Пугачевский и Ртищевский — по пять, Ивантеевский, Лысогорский, Романовский и Федоровский — по четыре, Аркадакский, Ершовский, Калининский, Красноармейский и Перелюбский — по три, Ровенский, Самойловский и Турковский — по два, Александрово-Гайский и Хвалынский — по одному.