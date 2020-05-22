Саратовцы смогут улететь прямым рейсом в Симферополь. Такую информацию в пятницу, 22 мая, предоставили в пресс-службе аэропорта «Гагарин».

Перелеты будет осуществлять компания NordWind. Продажи билетов уже осуществляются, а первый рейс назначен на 2 июля.

Летать самолеты Boeing 737 по этому направлению будут три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из саратовской авиагавани «Гагарин» будет осуществляться в 12:15, 20:15 и 19:05 по местному времени соответственно.

Точное расписание рейсов опубликовано на сайте аэропорта в отделе «Сезонное расписание».