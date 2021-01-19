Планирование бюджета семьи позволяет адаптировать финансы и находить правильный баланс между притоком денежных средств и расходами. Именно этой теме будет посвящен вебинар, который пройдет 30 января. Онлайн семинар «Финансовый план» семьи проведет Иван Нечаев, являющийся волонтером Ассоциации развития финансовой грамотности населения.

Что вы узнаете на семинаре?

В первую очередь спикер расскажет, что именно представляет собой финансовый план семьи, и из каких элементов он состоит. Отдельное внимание будет уделено тому, как правильно начать его составление. Ведь не секрет, чтобы многие люди понимают его актуальность, но совершенно не знают, какие первые шаги предпринять.

Спикер расскажет о пользе составления финансового плана семьи:

возможность рационально тратить денежные средства, поступающие в семью;

страховка в кризисных ситуациях – финансовый план создает своеобразную «подушку

безопасности» в форс-мажорных ситуациях;

снижение риска оказаться в ситуации безденежья; Когда человек придерживается финансового плана, он всегда в курсе своих обязательных и ежегодных трат. Спикер подробно объяснит, почему это так важно в современных условиях, когда многие люди из-за халатного отношения к финансам попадают в непростую ситуацию.

Дополнительные вопросы, которые будут освещены на семинаре

Спикер ответит на ряд важных дополнительных вопросов:

От чего именно зависит составление финансового плана?

Что должно входить в него, какие пункты являются наиболее значимыми, а какие – второстепенными?

Где удобнее составлять финансовый план – на электронном или бумажном носителе?

Кто именно должен составлять в семье финансовый план или принципиального значения это не имеет?

Какие тонкости нужно знать при составлении плана, есть ли какие-то «подводные камни»?

А может ли навредить неправильно составленный план, и какие вообще ошибки могут быть совершены в процессе его разработки?

Вопросов может быть больше – все зависит от участников вебинара. Если у вас есть актуальный вопрос, вы смело можете задавать его спикеру после выступления и подведения итогов онлайн-семинара.

Участие в мероприятии бесплатное. Вам нужно лишь зарегистрироваться на сайте banki-kredity.ru. Для этого пройдите по ссылке и заполните простую форму, указав имя и контактные данные. Напоминание о семинаре и активная ссылка на него придут в сообщении на электронную почту.