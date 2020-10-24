Заместитель председателя правительства Саратовской области — министр труда и соцзащиты региона Сергей Наумов рассказал об обеспечении аптек лекарствами.

Ситуация находится на личном контроле у губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Со среды этой недели после совещания вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Романа Бусаринга с представителями крупнейших поставщиков лекарств в аптеки ежедневно отгружают нужные препараты, но из-за повышенного спроса их быстро раскупают.

В течение следующей недели поставщики увеличат поставки лекарств, на нехватку которых жалуются жители. Это противовирусные препараты, антибиотики, применяющиеся для лечения пневмонии, вода для инъекций, лидокаин.

— Сегодня по поручению Губернатора провел телефонный разговор с руководителем крупнейшей логистической сети «Катрен» Сергеем Трубниковым. Он категорически заверил, что поставки в аптечные сети будут продолжены в соответствии с потребностями населения Саратовской области, — подчеркнул Сергей Наумов.

Он призвал жителей региона покупать медикаменты на один-два курса лечения, не впрок.