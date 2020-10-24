Заместитель председателя правительства Саратовской области — министр труда и соцзащиты региона Сергей Наумов рассказал об обеспечении аптек лекарствами.

Ситуация находится на личном контроле у губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Со среды этой недели после совещания вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Романа Бусаринга с представителями крупнейших поставщиков лекарств в аптеки ежедневно отгружают нужные препараты, но из-за повышенного спроса их быстро раскупают.

В течение следующей недели поставщики увеличат поставки лекарств, на нехватку которых жалуются жители. Это противовирусные препараты, антибиотики, применяющиеся для лечения пневмонии, вода для инъекций, лидокаин.

Сегодня по поручению Губернатора провел телефонный разговор с руководителем крупнейшей логистической сети «Катрен» Сергеем Трубниковым. Он категорически заверил, что поставки в аптечные сети будут продолжены в соответствии с потребностями населения Саратовской области, — подчеркнул Сергей Наумов.

Он призвал жителей региона покупать медикаменты на один-два курса лечения, не впрок.

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