Саратовцы забирают собак из пункта временного содержания «Дорстрой».

Информацию об этом в своем Instagram опубликовал мэр Михаил Исаев.

— Питомцы из пункта временного содержания МБУ «Дорстрой» находят новых хозяев! Заходите в группу учреждения в «ВКонтакте», если в поисках домашнего питомца! — написал глава города.

Сейчас в питомнике содержится 144 собаки. Все они здоровы и готовы стать вашими любимцами. Фото с описанием есть в группе «ВКонтакте».

В текущем году уже семь животных обрели новые дома с любящих хозяев.