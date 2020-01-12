Глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал первое видео со своим питомцем — щенком Эльфом.

В коротком ролике саратовский градоначальник запечатлел, как его щенок породы вельш-корги, которого он приобрел перед Новым годом, знакомится с мелкими пекинесами, очевидно, принадлежащими соседям мэра, и весело с ними играет.

Напомним, щенка корги Исаев купил для своих детей накануне Нового года и предложил саратовцам придумать для него имя. В конце-концов собачку назвали Эльфом. Ранее сообщалось, что с января в муниципальном приюте для бродячих животных перестанут кормить содержащихся там собак. Позже чиновники пообещали, что животные из приюта не будут брошены на произвол судьбы.

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