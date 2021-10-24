Журналист и блогер Ксения Собчак сняла фильм о пытках в российских тюрьмах.

Собчак обнародовала интервью с человеком, который выкрал тюремный видеоархив, а также с основателем проекта Gulagu.net Владимиром Осечкиным и с подвергавшимися пыткам заключенными.

На вопросы Собчак ответил Сергей Савельев, бывший заключенный саратовской тюрьмы, который передал правозащитникам Gulagu.net 40 гб видео пыток над зэками.

Савельев признался, что у него гражданство Белоруссии. 8 лет назад он прибыл в Россию на работу, и почти сразу за передачу подозрительной посылки его осудили и посадили в тюрьму за распространение наркотиков.

В 2017 г. его перевели в Областную туберкулезную больницу № 1 (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области с подозрением на заболевание.

Здесь грамотного программиста попросили систематизировать служебную документацию, в том числе видео со служебных регистраторов. Все это, со слов Савельева, делалось для отчета вышестоящему начальству.

Программист попутно дублировал копии лично себе, уже тогда подумывая об обнародовании тюремного произвола.

В октябре 2021 года проект Gulagu.net Владимира Осечкина опубликовал некоторые файлы пыток в Саратовской тюрьме.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Глава ФСИН по Саратовской области после скандала сразу подал в отставку.

Между тем, стало известно, что экс-заключенного саратовской тюремной больницы Сергея Савельева разыскивают за нарушения правил УДО. Об этом написали «Известия».

В начале года его выпустили из тюрьмы по УДО, но мужчина уехал из страны, нарушив правила административного надзора.

Фото: РИА Новости