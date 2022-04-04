Юбилейный XXXV Собиновский фестиваль в Саратове порадует поклонников оперного искусства премьерной постановкой «Петр Первый».

Как рассказали в региональном министерстве культуры, на открытой площадке в Саратове 9 июня покажут четыре фрески из оперы Андрея Петрова «Петр Первый».

Напомним, ежегодный Собиновский фестиваль, посвящённый в 2022 году 350-летию первого российского императора, откроется в Саратове 20 мая и торжественно закроется 9 июня.

За это время будут даны 3 оперы, 3 балетных постановки и 4 концерта.

Главное событие этого культурного события — оперу «Пётр Первый» — зрители смогут увидеть в двух сценических версиях: в виде четырех фресок из оперы под открытым небои и в качестве постановки для театральной сцены.