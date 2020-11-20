Специалисты Регионального оператора Саратовской области проанализировали показатели уровня оплаты услуги по обращению с ТКО в районах, входящих в зону деятельности I. В итоге средний процент роста собираемости среди собственников квартир в МКД и индивидуальных жилых домов в октябре составил 21 процент.

Так, в Дергачевском, Ершовском и Питерском районах собираемость поднялась почти вдвое. Чуть меньшие показатели продемонстрировали Хвалынский и Краснопартизанский район. Самыми дисциплинированными были и остаются потребители, проживающие в ЗАТО Михайловское – почти 100-процентная оплата услуги.

— Переход к более жестким методам работы с должниками позволил повысить уровень собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО. Особенно динамика заметна в районах с наибольшей задолженностью. Проведена большая досудебная работа, отправлено более шести тысяч индивидуальных претензий, выписаны особые долговые квитанции. Наши специалисты каждый месяц подают заявления в Арбитражный суд как на физические лица, так и на юридические. Взыскиваем не только долг, но и судебные издержки, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Регоператор создал максимально удобные способы оплаты услуги по обращению с ТКО. В платежных документах находится вся необходимая информация о потребленных услугах и способах оплаты.

Оплатить без комиссии можно on-line в личном кабинете на сайте и на сайте. По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией от одного процента в отделениях Сбербанка и иных коммерческих банков, отделениях Почты России.

По вопросам, оплаты, перерасчета и начислений, можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-02-27. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.