Самым затратным в перечне школьных принадлежностей оказался ноутбук.



Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» аналитики сервиса объявлений «Авито», при подсчёте трат на школьника учитывались школьная одежда и форма для физкультуры, письменные принадлежности, сумка-рюкзак и лептоп.

Весь этот комплект, как на мальчика, так и на девочку, обойдётся примерно в 13 тыс. рублей.

Стоимость формы колеблется в районе 1 тыс. рублей, спортивной одежды — 500, канцтоваров — 400, рюкзак — чуть более 1 тыс., ноутбуки оцениваются на «Авито» примерно в 10 тыс.

Напомним, что социальная выплата на школьника в 2021 году составила 10 тыс. рублей.