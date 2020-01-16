Собственник второго этажа дома на улице Орджоникидзе, 1 — кинотеатр «Темп» не принимает мер по содержанию объекта. По информации прокуратуры, это здание является объектом культурного наследия муниципального значения.

По данному факту в надзорном органе завели дело об административном правнарушени в отношении директора ООО «ТПП Девелопмент». Суд назначил ему штраф в размере 21 тысячи рублей.

Кинотеатр был сдан в эксплуатацию 8 ноября 1931 года. За рекордные сроки его возведения получил название «Темп». В кризисные 90-е сумел удержаться на плаву, несмотря на повальное закрытие других кино-домов. В 2009 году там открыли модернизированные зал, который вмещал 341 посетителя. В январе 2013 года «Темп» закрылся.