Компания «Фемида – Саратов» была оштрафована за несоблюдение правил благоустройства при организации ярмарки, сообщает пресс-служба городской администрации.

В районе набережной Космонавтов – земельного участка, принадлежащего ООО «Юридическая компания «Фемида — Саратов» — проводилась ярмарка «Белорусская выставка-продажа», организованная индивидуальным предпринимателем Ю.В. Колесовым. Но во время проведения ярмарки компания пренебрегла мерами по благоустройству и содержанию территории, также были нарушены требования по размещению вывесок.

Поэтому по ходатайству городской администрации компания и организатор ярмарки были оштрафованы.

Отметим, что «Фемида – Саратов» является собственником участка возле речного вокзала, за эту территорию сейчас активно борется администрация, не разрешая ее застраивать.

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