Региональное минприроды получило ответ на запрос по факту нарушения требований земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 15 ноября в Саратове нашли 17 мешков мусора в 50 метрах восточнее от автомобильной развязки из поселка Солнечный в поселок Юбилейный. Там лежал мусор, срубленные деревья, старый утеплитель, строительный хлам. Среди прочего хлама находилось 17 мешков отходов.

-В отношении ФГУП «ОПХ Волга», являющегося ответственным правообладателем указанного земельного участка инициировано производство по делу об административном правонарушении, — отмечается в сообщении.

Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.