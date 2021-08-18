Собственники 580 многоквартирных домов с января текущего года перешли на прямые договоры с Региональный оператор 64 АО «Ситиматик». Ежемесячно поступают протоколы общих собраний собственников МКД Саратова, Энгельса и Балаково, где зафиксировано решение об отказе от услуг посредников при начислении и сбора платежей в лице управляющих организаций.

Чаще всего такие решение объясняются недобросовестностью управляющей организации с точки зрения собственников квартир. Также в Саратове регоператор продолжает расторгать в одностороннем порядке договоры с управляющими компаниями, которые накопили задолженность сроком свыше двух месяцев. В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники квартир были переведены на прямые расчеты.

— За семь месяцев текущего года на прямые договоры уже перешло больше домов, чем за весь 2020 год. Для населения важно понимать, что оплаченные деньги будут перечислены по адресу, в полном объеме и в срок. Для нас же это возможность напрямую работать с плательщиками и постепенно повышать платежную дисциплину, — отмечает директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, если жильцы многоквартирного дома хотят перейти на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО, им необходимо провести общее собрание и оформить решение соответствующим протоколом. После этого управляющая организация должна будет передать сведения о плательщиках регоператору. Расчет услуги напрямую производится с даты, указанной в протоколе общего собрания собственников жилых помещений.

Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты жители могут получить в контакт-центре Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.