Собственники 580 многоквартирных домов с января текущего года перешли на прямые договоры с Региональный оператор 64 АО «Ситиматик». Ежемесячно поступают протоколы общих собраний собственников МКД Саратова, Энгельса и Балаково, где зафиксировано решение об отказе от услуг посредников при начислении и сбора платежей в лице управляющих организаций.

Чаще всего такие решение объясняются недобросовестностью управляющей организации с точки зрения собственников квартир. Также в Саратове регоператор продолжает расторгать в одностороннем порядке договоры с управляющими компаниями, которые накопили задолженность сроком свыше двух месяцев. В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники квартир были переведены на прямые расчеты.

За семь месяцев текущего года на прямые договоры уже перешло больше домов, чем за весь 2020 год. Для населения важно понимать, что оплаченные деньги будут перечислены по адресу, в полном объеме и в срок. Для нас же это возможность напрямую работать с плательщиками и постепенно повышать платежную дисциплину, — отмечает директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, если жильцы многоквартирного дома хотят перейти на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО, им необходимо провести общее собрание и оформить решение соответствующим протоколом. После этого управляющая организация должна будет передать сведения о плательщиках регоператору. Расчет услуги напрямую производится с даты, указанной в протоколе общего собрания собственников жилых помещений.

 Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты жители могут получить в контакт-центре Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

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