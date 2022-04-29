Специалисты регионального оператора продолжают выявлять недисциплинированных плательщиков за услугу по обращению с ТКО. В этот раз была проанализирована категория — собственники индивидуальных домов и квартир по районам области. Первое место с наихудшими показателями и наибольшим отставанием от всех заняли потребители, проживающие в Новобурасском районе. Собираемость там составила всего 66%, причем владельцы частных домов платят хуже владельцев квартир на 16%. Второе место с конца с собираемостью чуть более 82% разделили физические лица Петровского, Балашовского и Аркадакского районов. Все недисциплинированные плательщики проживают в Правобережье области, средняя собираемость там составила 88%. В Левобережье ситуация значительно лучше, средняя собираемость составила 115%.

«Передовиком по собираемости стал Хвалынский район. Проведена большая работа, отправлено более 2 тысяч индивидуальных претензий, вступило в силу порядка 1000 судебных приказов. Переход к более жестким методам работы с должниками позволил повысить уровень собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО. Наши специалисты усилили работу и с должниками правобережной зоны. Подают заявления в суд как на физических лиц, так и на предпринимателей. С них будут взысканы не только долг, но и судебные издержки. Также возобновлен самый эффективный метод взыскания задолженности – начисление пени неплательщикам», — заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что в случае неоплаты услуги по обращению с ТКО пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Если в течение нескольких платежных периодов абонент не оплачивает задолженность, следует направление ему досудебной претензии и подача пакета документов для взыскания задолженности через суд. Решение по судебному приказу выносится в короткие сроки и принимается без вызова сторон. В настоящее время фиксируются единичные факты отмены судебных приказов собственниками жилья. В этом случае регоператор передает документы в суд для их рассмотрения в общем порядке.

По вопросам начислений, оплаты и внесения изменений в лицевой счет потребители могут обратиться на горячую линию оператора по начислениям: 8 (8452) 57-35-55; 8 (8452) 69-45-45 или обратиться для рассрочки оплаты платежа к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик»: 8 (8452) 25-64-90.