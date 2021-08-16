Саратовский регоператор АО «Ситиматик» продолжает фиксировать сезонное увеличение объема образования твердых коммунальных отходов. С началом сезона в Саратове и области выросло количество временных объектов торговли плодоовощной продукции. Не все объекты обладают разрешением на торговлю. Кроме того, некоторые легально действующие павильоны проигнорировали требование законодательства и не заключили договор с регоператором на вывоз мусора. При этом образующиеся отходы, большую часть из которых составляют пропавшие овощи и фрукты, собственники таких торговых точек выбрасывают в контейнеры общего пользования, нередко вызывая их переполнение. В ряде зафиксированных случаев сброс испорченных дынь и арбузов ведется в бункеры на окраинах города, что вызывает справедливое возмущение жителей.

Регоператор напоминает, что объекты торговли обязаны заключить договор на обращение с ТКО. Это позволит обеспечить учет мусорообразования в конкретном районе и, при необходимости, увеличить количество контейнеров.

«Регоператор не обладает правом проверки законности организации сезонных торговых точек или ярмарок. При этом учет образующихся на той или иной территории отходов является не только нашей задачей, но и обязанностью органов местного самоуправления. Все эти данные необходимы для организации мест накопления ТКО, расчета количества контейнеров. Поэтому все сведения по изменению объемов мы будем передавать в муниципалитеты для рассмотрения изменений в реестре мест накопления ТКО», — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросу заключения договора предприниматели могут обратиться в контакт-центр регоператора по номеру: 8 (8452) 25-64-90. Пакет документов для заявки на договор можно скачать на сайте