Сегодня ночью, 4 ноября, сгорело историческое здание гостиницы «Россия». Первыми о возгорании сообщали очевидцы происшествия.

Позднее в ГУ МЧС рассказали, что загорелись крыша и практически весь верхний, 4-й этаж здания бывшей гостиницы, расположенной на проспекте Кирова, 18.

Вспыхнули более 1700 квадратных метров в настоящий момент пустующего здания. Пострадавших нет. Напомним, историческое здание постройки середины 19-го века уже не первый раз приходится тушить — заброшенное помещение загоралось и раньше.

Мэр Саратова Михаил Исаев назвал произошедший пожар страшным событием. Он отметил, что причину пожара назовут эксперты и пообещал со стороны муниципалитета необходимое содействие в проведении разбирательств и в дальнейшем восстановлении памятника.

Администрация Фрунзенского района Саратова прокомментировала ситуацию с пожаром, отметив, что летом специализированной организацией ООО «АПП РаРитет» Самара были проведены первоочерёдные противоаварийные работы по восстановлению простенков и усилению аварийного участка здания гостиницы. Сейчас собственниками здания будет решаться дальнейшая судьба объекта.

Позднее стало известно, что пожаром в гостинице будет заниматься прокуратура. Ведомство проведет проверку соблюдения противопожарных требований владельцем здания, а также соблюдения законодательства об эксплуатации здания.

В управлении по охране объектов культурного наследия сообщили, что здание является объектом муниципального значения. Его внесли в госреестр как «Дом И.И.Зейферт, 1850-е гг., реконструкция 1889г. архитектор Шустер О.И.; 1902г.».

Управлением утверждены границы территории и предмет охраны объекта, а также зоны охраны. В отношении 14 собственников здания в 2020 году провели контрольно-надзорные мероприятия.

Ведомством были направлены протоколы в суд. В том числе в отношении двух юридических лиц назначен штраф по 200 тысяч рублей. В связи с тем, что одним из собственников объекта приняты меры по сохранению памятника, судом вынесено решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении.