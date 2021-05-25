Собственников зданий в Саратове обязали привести к единообразию таблички с названиями улиц и номерами домов согласно установленным еще в 2019 году требованиям. Об этом сообщили в мэрии.

Отметим, что в это время было принято решение отказаться от оформления в синем цвете, заимствованного у Москвы, и вернуться к историческим черно-белым указателям для сохранения самобытности оформления городской среды. Допустимо делать таблички и общие указатели из камня, использовать для изготовления вывесок картон и ткани, в том числе баннерную – запрещено.

Важным условием является запрет использования для вывесок складных штендеров, недопустимо выполнять их в виде пристроек к фасаду здания. Их нельзя также непосредственно наносить на фасад, если это не временные светопрозрачные конструкции.

За нарушением правил может последовать наказание рублем — до десяти тысяч рублей для должностных лиц и в три раза больше для физических.