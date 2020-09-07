Собственнику земельного участка на набережной Космонавтом было отказано в застройке территории, сообщает городская администрация.

Дело в том, что застроить участок на территории вблизи речного вокзала не представляется возможным, так как он имеет историческую ценность для жителей города. Частично участок расположен в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Ансамбль Музейной

площади XVII-XX вв», а также в защитной зоне еще одного объекта культурного наследия – поостренного архитектором Э.М. Петрушко жилого дома.

Вопреки планам собственника, ему предложено не застроить участок, а обустроить там новую парковую зону. Администрация даже помогла собственнику с проектом обустройства.