Содержатель наркоманского притона подозревается в краже кабеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В Кировском районе в полицию с заявлением о краже обратился 44-летний прораб. Заявитель сообщил, что ночью с 3 на 4 июня с охраняемой территории строительной площадки на улице Кузнецова похитили сто метров кабеля. Сворованное имущество вышло на сумму 150 тысяч рублей. Возбужденно уголовное дело по статье “кража”.

После оперативно-разыскных мероприятий, 5 июня сотрудники полиции задержали 33-летнего гражданина, который сейчас находится под подпиской о невыезде. Мужчина не однократно привлекался в уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, содержание наркопритона, кражу и грабеж. Подозреваемый признался в новом преступлении, украденное сдал металлолом. Мужчина по-прежнему находится под подпиской о невыезде.