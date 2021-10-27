Спрос на экологически чистую продукцию с каждым годом набирает обороты. Люди все чаще предпочитают ярмарки и с натуральными и свежими фермерскими товарами супермаркетам и полиэтиленовым упаковкам. Вместе с этим в современном мире активно развивается фермерство. Одной из представителей этой профессии стала сыровар Софья Зубайрова.

Вместе со своей семьей они купили дом в деревне. Заниматься фермерством они не планировали. Бабашка Софьи видела живность на участке соседки, и ей очень захотелось, чтобы и в их хозяйстве были животные и долго упрашивала купить коз. Девушка совершенно не знала, как обращаться с ними, но вскоре муж прислушался к словам бабушки и они купили пять коз.

Дойная из них была только одна. Но вскоре девушка научилась доить ее, и они решили купить еще несколько. Она начала вести блог о фермерской жизни, где ее нашли первые желающие купить козье молоко. Дважды в неделю девушка приезжала в город и продавала молоко, но это показалось ей слишком скучным.

Вскоре семья купила сепаратор, на котором Софья начала готовить сметану и творог, а скорее она решила попробовать себя в сыроварении.

— Козы в моем хозяйстве прибывают, во-вторых, все знают, что козий сыр – это полезно и вообще кладезь витаминов. Наверно, я перевела 100 л. молока, чтобы прийти к стабильному результату, который меня устроил. Начинала я с брынзы. То она получалась жесткой, то какой-то скрипучей, то рассыпалась, в общем, каждый раз результат был непредсказуем. А для того, чтобы продавать, нужен стабильный результат, нужно, чтобы у тебя каждый раз на выходе получался один и тот же сыр. Когда я научилась готовить брынзу, я пошла дальше и стала изготавливать полутвердые сыры. Сейчас я также готовлю йогурты и сгущенку, — рассказала Софья.

Сейчас девушка активно сотрудничает с центром предпринимателя «Мой бизнес». Она принимала участие в программе «Мама-предприниматель», где она нашла много друзей и единомышленников, а самое главное обрела уверенность в себе и своем деле.

В 2020 году Софья прошла программу-акселератор «Хочу в бизнес», на котором она получила много знаний и заняла второе место. Девушка не планирует останавливаться на достигнутом. Выигранный грант 100 тысяч рублей она хотела потратить на породистого козленка, но сейчас пересмтрела свое решение в пользу расширения своего дела.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.