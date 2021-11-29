Мы привыкли считать самыми важными документами паспорт, свидетельство о рождении и СНИЛС.

Без верных данных в этих документах у владельца могут возникнуть трудности различного характера. Но есть еще один документ, актуальность которого нельзя игнорировать, – полис обязательного медицинского страхования (ОМС), этот документ дает право застрахованным получать бесплатную медицинскую помощь в рамках системы ОМС.

Если данные в полисе ОМС неактуальные

Если информация устарела, у гражданина могут возникнуть сложности в получении

медицинской помощи, особенно за пределами региона проживания; гражданина не смогут проинформировать о возможности прохождения бесплатной диспансеризации или о диспансерном наблюдении.

Например, к специалистам страховой медицинской организации «СОГАЗ-Мед» регулярно поступают обращения от застрахованных, у которых в момент нахождения в отпуске в другом регионе России возникли проблемы в получении медицинской помощи по причине неактуальных данных в полисе ОМС. В итоге, в тот момент, когда застрахованному должна быть оказана медицинская помощь, приходится тратить драгоценное время на обновление данных в документе.

Также узнать о возможности бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно только, если контактный телефон и e-mail, предоставленные вами в страховую медицинскую организацию, являются актуальными. В рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров застрахованным доступно множество видов исследований.

Пора менять документ

Полисы ОМС, полученные до 1 мая 2011 года, рекомендуется заменить на новые,

обратившись в свою страховую компанию. Имеющийся полис ОМС рекомендуется

принести с собой. Обязательному переоформлению (даже если выдан после 1 мая 2011 года) полис ОМС подлежит при изменении фамилии, имени, отчества, пола или даты рождения. Застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС при

ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования, утрате полиса.

Имея на руках актуальный полис ОМС единого образца, застрахованные получают доступ ко всем возможностям системы ОМС.

Жителям Саратовской области, имеющим полисы ОМС компании «СОГАЗ-Мед»,

необходимо для актуализации данных обратиться в ближайшие офисы компании.

Обращаем внимание, если вы имеете на руках полисы ОМС: «ВТБ МС», «РОСНО МС»,

то для актуализации данных следует обратиться в ближайшие офисы «СОГАЗ-Мед», так как эти компании при реорганизации вошли в состав «СОГАЗ-Мед».

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Д.В. Толстов: «Хочу

обратить внимание, если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет, не помните, как давно он был выдан или не уверены в том, что своевременно внесли изменения в

персональные данные, то рекомендую обратиться в страховую компанию, выдавшую

документ, и актуализировать информацию еще до посещения врача. Страховые

представители «СОГАЗ-Мед» окажут помощь и ответят на все интересующие вас

вопросы».



Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, в том числе

связанные с прохождением диспансеризации, получением медицинской помощи или

качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в компанию «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.