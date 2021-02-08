Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на сегодняшнем брифинге в минздраве рассказал о заболеваемости коронавирусом.

Женщин от общего числа заболевших 61,6 процента, мужчин 38,4 процента.

В стационарах лежат 2,267 тысячи человек с пневмонией, 1,713 тысячи с ковидной, амбулаторно лечатся 1,971 тысячи человек.

Под наблюдением находятся 409 контактных лиц.

Развернуто 3,191 тысячи коек в 21 медицинской организации, свободно 963, сокращено 1,214 тысячи коек с начала года.