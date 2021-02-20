В Большом зале консерватории Саратова 5 марта выступит известная исполнительница на домре и мандолине, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова , лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина Мочалова.

Она исполнит сочинения А.Вивальди, А.Вьетнам, Н.Римского-Корсакова. Солистка впервые исполнит для местной публики произведения Александра Чайковского, а еще произведения специального концерта для домры и симфонического оркестра. Вторым премьерным произведением автора станет «Вишневый сад» для домры и струнных.

Вместе с солисткой в концерте примут участие Поволжский камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр Михаил Мясников) и симфонический оркестр консерватории под управлением Михаила Мясникова.

Мероприятие начнется в 18:00. Стоимость билетов — 300 рублей.