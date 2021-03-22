20 детей с синдромом Дауна вместе со своими родителями, членами родительского объединения «Солнечный круг», получили приглашение от Саратовского регионального отделения Всероссийского детского фонда провести 21 марта, Всемирный день людей с синдромом Дауна, в необычной обстановке.

Половина приглашенных приняла участие в мастер-классе от руководителей гончарной студии на базе Центра адаптации и реабилитации инвалидов, а другая половина – в экскурсии по ГТРК «Саратов» и съемках клипа в детской медиашколе «Облака».

Организаторы мероприятия – представители регионального отделения Российского детского фонда Екатерина Пяткина и Елена Телегина и региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия», депутат областной думы Евгений Ковалев постарались сделать этот день максимально ярким и эмоционально теплым. Дети получили подарки и угощения, участвовали в представлении, общались друг с другом и новыми взрослыми друзьями.

— Это первое большое мероприятие после карантина. И достаточно взглянуть на глаза и улыбки детей и родителей, чтобы понять, как сильно таких мероприятий не хватало. Всем нам, – отметила руководитель саратовского отделения Фонда Екатерина Пяткина.

— Мероприятие прошло в первый по-настоящему весенний и солнечный день. Оно очень искреннее. Дети невероятные, излучающие добро и теплоту. Видимо, именно жизнерадостность, дружелюбность и открытость миру помогают ребятам достигать своих маленьких и больших побед, – добавил Евгений Ковалев.

Режиссеры и продюсеры медиашколы «Облака» обещают в самое ближайшее время порадовать пользователей сети ярким и трогательным клипом с «солнечными детьми», снятым на песню, написанную специально к этому дню.

Отметим, что Всемирный день людей с синдромом дауна ежегодно приходится на 21 марта. В России сегодня проживает около 25 тысяч детей с этим синдромом. Более сотни детей – в Саратовской области.