Зампред правительства Александр Соловьев на заседании корсовета не смог ответить, сколько ковидных госпиталей подключены к теплу.

По данным на 23 сентября готовность Саратовской области к отопительному периоду составляет 99%. Подача тепла в школы, больницы и детские сады уже начата.

В Озинском, Базарно-Карабулакском и Федоровском районе уже почти полностью обеспечено подключение тепла. Также зампред отметил, что 1 227 объектов соцсферы уже подключены к теплу, а 346 отапливаются ночью.

К теплу подключены 64 стационара, 43 процента. Поликлиник — 200, это 19 процентов. Однако Соловьев не ответил на вопрос, сколько ковидных госпиталей подключены к теплу. Глава минздрава Олег Костин подтвердил, что не все госпиталя имеют отопление сейчас.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал такую ситуацию недопустимой.