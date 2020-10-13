Глава Балаковского района Саратовской области Александр Соловьев прокомментировал решение о назначении Романа Бусаргина главой регионального правительства.

— Ранее в областном правительстве и сейчас, возглавляя Балаковский район, мне довелось поработать вместе Романом Бусаргиным. Всегда отмечаю его высокий профессионализм, умение быстро и компетентно решать проблемы. Он имеет большой опыт работы на муниципальной и государственной службе, в том числе по такому сложному направлению, как строительство и ЖКХ. Роман Бусаргин показал себя как грамотный руководитель, умеющий ставить цели и находить оптимальные пути их достижения. Думаю, что все эти качества помогут ему в работе председателем правительства Саратовской области, направленной на развитие нашего региона, — сказал он.