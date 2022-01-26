Вчера не ушедшие на карантин саратовские школы были эвакуированы из-за угрозы о минировании.

Сообщения поступили с иностранных серверов.

Вечером правоохранители сообщили — проверки прошли и данная информация не подтвердилась.

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