На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики 631-го учебного центра лидируют после этапа индивидуальной гонки, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В Саратовской области на полигоне состоялся первый этап конкурса АРМИ-2017 «Мастера артиллерийского огня» – «Индивидуальная гонка расчетов», которые проходит на полигоне Широкий Карамыш. Пока что на этих соревнованиях лидируют минометчики 631-го регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии сухопутных войск.

Артиллеристы преодолели все препятствия без штрафных баллов и показали лучший результат гонок. На этом этапе конкурса водители преодолевали препятствия на грузовике «Урал», среди которых были: колейный проход в минно-взрывном заграждении, пересечение водоем вброд, «косогор», «змейка».

Номера расчетов соревновались в корректировке огня и поражению целей из миномета, гранатомета, пулемета и автомата.

Нужно отметить, что в этих соревнованиях принимают участие более 150 лучших артиллеристов Вооруженных Сил России. Конкурса «Мастера артиллерийского огня» завершится 5 июля.