Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут сорокалетнего жителя города Петровск Саратовской области Романа Романова. Об этом они пишут на своей странице в социальных сетях.

Роман Романов пропал 14 июня и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Как сообщает «Лиза Алерт», у мужчины средний рост, нормальное телосложение и карие глаза. Также у Романа Романова черные с проседью волосы и отсутствует фаланга пальца на левой руке. В день исчезновения на мужчине была синяя футболка, темно-синие шорты, черные сланцы и кепка.

Любую информацию о местонахождении человека просьба сообщать по телефону горячей линии +7-800-700-54-52 или 112.