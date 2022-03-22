Работа мусоросортировочных комплексов и иных объектов коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО Саратовского филиала АО «Ситиматик» с начала этого года позволила извлечь из общего массива твердых коммунальных отходов порядка 320 тонн макулатуры.

Отсортированные на комплексах целлюлозные отходы здесь же разделяются по товарным группам на «Бумагу микс» и «Картон», а затем отправляются на вторичную переработку местным производителям гофра-картона и упаковочной тары. По расчетам специалистов филиала, переработка извлеченного объема бумажных продуктов позволила сохранить только в 2022 году порядка 3 тысяч деревьев.

Вклад в сохранение биоресурсов начали вносить и посетители пункта по приему вторсырья «Вторматик», расположенного в Энгельсе. С начала текущего года жители города сдали за денежное вознаграждение более 10 тонн макулатуры.

«К сожалению, при попадании в контейнер это ценное вторсырье не просто теряет вид, загрязняется или пропитывается органическими отходами. Оно становится в основном непригодным для вторичной переработки. Не всю макулатуру удаётся «спасти» на заводах, поэтому мы открыли «Вторматик». Сюда ответственные горожане могут сдать бумагу, картон, ПЭТ, другие фракции вторсырья. Вообще, макулатуру можно перерабатывать до 7 раз. А значит сохранить в 7 раз больше исходного материала. Всего 1 тонна бумаги спасает от вырубки условно 10 деревьев. Значит «Вторматик» решает сразу несколько задач. Поощрение жителей, которые уже внедрили раздельный сбор в свой быт, сохранение природных ресурсов и моральное удовлетворение от осознания, что ты помогаешь сохранить природу для будущих поколений», — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Отметим, что в офисах Саратовского филиала АО «Ситиматик» действуют корпоративные правила ответственного потребления. Компания внедрила электронный документооборот не только для внутреннего пользования, но и предлагает перейти на него всем контрагентам. Использованная же в процессе работы бумага собирается в специальные контейнеры, а затем отправляется на энгельсский мусоросортировочный комплекс для дальнейшей передачи переработчикам вместе с отобранной партией макулатуры.