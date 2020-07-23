Вчера, 22 июля, около 20:00 бригадой «скорой помощи» была госпитализирована 82-летняя жительница Заводского района, на которую напали ротвейлеры.

В региональном минздраве факт подтвердили, сообщив, что женщину госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Сейчас в медицинском учреждении ей оказывается необходимая помощь.

Журналист информационного портала «Новости Саратова» связалась с жительницей дома на Орджоникидзе, 27, где произошел данный инцидент.

Студентка Анастасия Галкина рассказала, что около 18:30 она услышала крики во дворе, подбежала к окну и увидела, что три огромных ротвейлера пытаются напасть на бабушку и ее внука. Выбежавшие из дома мужчины успели вовремя прогнать собак.

Но собаки далеко не ушли. Через некоторое время они напали на 82-летнюю пенсионерку, которая занималась садиком на придомовой территории.

Местные жители тут же вызвали «скорую» и сотрудников полиции. Бригада прибывших медиков тоже подверглась нападению собак, но их не укусили. 82-летнюю пенсионерку госпитализировали. А сотрудники полиции очень долго не приезжали на место происшествия. Уже поздно вечером приехали сотрудники ППС, которые ничего не предприняли.

Местные жители рассказывают, что ротвейлеры, скорее всего, охраняют какую-то организацию. Вопрос только, как они смогли оторваться от привязи.

Анастасия Галкина сообщила, что жители дома никак не могут решить проблему с агрессивными собаками в их районе. Одна из жительниц дома даже пыталась напрямую обратиться к Вячеславу Володину, но пока проблема с бродячими собаками остается нерешенной.

Напомним, что две недели ранее жители Заводского района жаловались на трех ротвейлеров без намордников, бродивших около стадиона «Волга», который находится недалеко от Орджоникидзе, 27. Возможно, что речь идет о тех же самых собаках.