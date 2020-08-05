В минувшее воскресенье, 2 августа, в Вольске Саратовкой области алабай напал на трехлетнего мальчика. Мать пострадавшего ребенка делится фотографиями с полученными им травмами в социальных сетях.

Женщина сообщает, что малыши гуляли на улице Фрунзе в Вольске недалеко от дома. Когда дети проходили мимо соседей, хозяйка дома начала отгонять их от своей калитки. Нерасторопность детей, не спешивших уходить от ее дома, хозяйке не понравилась. Тогда женщина припугнула детей своим алабаем, который накинулся на трехлетнего ребенка.

Сейчас пострадавший мальчик лежит в больнице с множественными травмами и сильным укусом на ноге.