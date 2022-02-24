Следователи решили проверить публикацию, в которой рассказывалось о получении женщиной травм от схода снега с крыши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 23 февраля, в результате схода снежной массы предположительно с крыши одного из домов по проспекту 50 лет Октября пострадала 47-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа.

Будет дана оценка ответственным за уборку снега лицам. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.