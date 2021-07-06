Сегодня, 7 июля, прошло 166 заседание избирательной комиссии Саратовской области, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Первым вопросом стали изменения по поводу открытия счетов территориальных избирательных комиссий. Если раньше договор подписывали на бумаге, то теперь к этому присоединяется электронная версия, которая есть на сайте «Сбербанка».

Далее обсудили изменения в избиркомов области.

По собственному желанию захотела покинуть свой пост член избиркома федоровского района Ирина Юфина. Это заявление удовлетворено, а ее место будет занимать Жанисат Мерзеханова. У нее есть высшее образование, ранее — занималась бухгалтерский деятельностью. Это решение приняли единогласно.

От должности также освободили члена балашовского избиркома Ольгу Давыдову.