На базе Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится День открытых дверей «Академия. Наука. Молодёжь». К участию в мероприятии приглашаются школьники, студенты, магистранты, молодые исследователи и кадры высшей квалификации.

День открытых дверей проводится для формирования представлений о «точках входа» и возможностях научно-экспертной деятельности у обучающихся, начиная со старших классов школы до уровня подготовки научных кадров высшей квалификации.

В рамках мероприятия запланированы публичные лекции экспертов. Все желающие смогут ознакомиться с работой «детектора лжи», айтрекеров и других возможностей Центра коллективного пользования «Нейро-социо-инфо-когнитивные технологии и политико-экономические системы». Пройдут презентации уникальных образовательных программ и научно-экспертных мероприятий, организуемых ЦПЭИ. Также программой Дня открытых дверей предусмотрена возможность принять участие в экономико-психологических тренажёрах и посетить мастер-класс по развитию компетенций у молодёжи по эффективному противодействию информационному терроризму и негативному влиянию через социальные сети и Интернет.

Кроме того, мероприятие выступит одной из площадок по тиражированию основных результатов работы Международной лаборатории экономического поведения, созданной при поддержке мегагранта Правительства РФ в рамках реализации проекта «Кросс-культурные и когнитивно-поведенческие основания экономической политики».

-В этом году 20 сентября Президентской академии исполняется 11 лет, и Центр психолого-экономических исследований традиционно попытается рассказать о возможностях и перспективах совместных проектов и о новых международных сетевых и иных образовательных программах, которые будут реализовываться или уже реализуются в стенах Академии. Кроме того, ЦПЭИ запускает новый формат, в рамках которого на протяжении целого дня будут проходить мероприятия для школьников, студентов, преподавателей, научных сотрудников и наших коллег со всего мира, – рассказал о предстоящем Дне открытых дверей директор Центра Александр Неверов. – Мы ставим перед собой общую задачу помочь сделать экономику России более человекосообразной и, конечно, обменяться мнениями в формате круглого стола и презентаций основных научных и экспертно-аналитических разработок. В этом году День открытых дверей ЦПЭИ будет сконцентрирован на международной геоэкономической проблематике, поскольку, по нашему мнению, именно в ней сейчас происходят наиболее интересные события.

В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 День открытых дверей будет проводиться с соблюдением всех требований безопасности, связанных с коронавирусными ограничениями.

Предварительная регистрация для участия в мероприятии является обязательной. Зарегистрироваться можно по ссылке, заполнив анкету ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNrlY86Hg7EjhFgcEnc6UwmcpN1amr5V44570AwRwVg9ZrqQ/viewform ).

Начало мероприятия состоится 20 сентября в 11:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 164 .