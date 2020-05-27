На прошедшей неделе преподавателями Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС для студентов первых курсов была организована дискуссионная площадка на тему «Технологии управления непредвиденными ситуациями» в формате видеоконференции.

В ходе конференции участники обсудили роль непредвиденных событий в истории, темы глобальных кризисов и катастроф, возможностей управления их последствиями, проанализировали актуальные события, связанные с пандемией, и по силе воздействия и исключительности отнесли их к теории «Черного лебедя» философа Нассима Талеба.

Участники пришли к выводу о невозможности прогнозирования чрезвычайных ситуаций глобального масштаба. Однако, возможно управление уже случившимися ситуациями. Необходимо построение стратегических и тактических прогнозов, основанное не только на экстраполяции, но на осуществлении вероятностного ранжирования исходов, их дальнейшей группировки. Так как непредвиденные ситуации являются многофакторными и неустойчивыми, необходимо просчитывать максимальное количество вариантов развития событий для минимизации рисков негативных последствий.

Кроме того, очень важен психологический настрой и отношение к непредвиденным обстоятельствам. Заведующий кафедрой экономической психологии и психологии государственной службы ПИУ РАНХиГС, практикующий психолог Оксана Понукалина дала рекомендации по управлению своим психологическим состоянием в ситуации неопределенности: «Первая рекомендация при повышенном уровне тревоги – не успокаивать себя, если что-то реально не так. Иначе нарушается собственное доверие к себе же. Задержать внимание на том, что тревожит. Не проскакивать быстро, как обычно это делается, побыть в этих «сложных» чувствах. И тогда тревога чуть уменьшится.

Вторая — старая «методика выживания», предложенная армейскими психологами. Суть ее в том, чтобы ставить перед собой только одну задачу – пережить небольшой конкретный отрезок времени. Например, час или день, не больше. И мысли «а вдруг», «а что, если», «а как потом» мягко останавливать, отодвигать на потом, «подумаю об этом завтра».

А вообще умеренная тревога при негативных обстоятельствах – не враг, а скорее защитник, но важно уметь регулировать ее степень, понимать ее и правильно с ней обращаться».

Преподаватели и студенты выявили, что в ситуации неопределенности существует необходимость резервных ресурсов и верификации информации, возрастает способность к адаптации и управлению эмоциями. Участник дискуссии, доцент кафедры социологии и социальной политики ПИУ РАНХиГС Константин Африкантов отметил:

— Коллективный разум позволяет посмотреть на ситуацию неопределенности под разными углами и совместно выявить ее скрытый потенциал.

Студент 1 курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Евгений Ветров прокомментировал мероприятие:

— Очень полезно проводить дискуссии на актуальные сегодня темы. Это тренирует аналитическое мышление и вносит разнообразие в учебную деятельность.