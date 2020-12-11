На базе правительства Саратовской области в режиме видеоконференции состоялась защита выпускных проектов слушателей третьего набора проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».

С приветственным словом к выпускникам проекта обратился первый заместитель руководителя аппарата губернатора области – начальник управления кадровой политики и государственной службы правительства Саратовской области Антон Пролеткин.

Итоговую оценку результатов обучения слушателей и командных проектов проводила комиссия, в состав которой вошли представители аппарата губернатора Саратовской области, профильных областных министерств, курировавших проекты участников, структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», а также руководители вузов – участников проекта. На процедуре защиты команды сопровождали кураторы от ПИУ РАНХиГС – доценты кафедры государственного и муниципального управления Камиль Рамазанов, Максим Мокеев, Екатерина Мамлина, Оксана Кирилюк, а также доцент кафедры экономики и таможенного дела Елена Константинова.

Слушатели представили проекты по актуальным вопросам организации регионального управления и социально-экономического развития региона: здравоохранения, культуры, цифровизации, кадровой политики, благоустройства, экологии и ЖКХ, информирования населения о деятельности органов власти.

— При разработке проектов важной задачей было обеспечить соответствие их направленности национальным целям и стратегическим приоритетам Российской Федерации. Однако, представленные проекты объединены важной целью – сформировать новое качество и эффективные форматы взаимодействия власти, общества и бизнеса на основе принципа клиентоцентричности, исходить при разработке проектов из реальных проблем граждан и органов власти и стремиться к созданию образа продукта, обладающего истинной ценностью для целевого потребителя, – отметил Камиль Рамазанов.

Процедуру презентации проектов каждой из команд завершало выступление кураторов проекта от Правительства Саратовской области и других органов власти с заключением об актуальности и качестве разработки проектной инициативы.

По итогам выступления команды получили подробную экспертную оценку представленных проектов. Члены аттестационной комиссии оценили актуальность выбранных слушателями направлений для проектирования, уникальность и степень проработанности проектов, дали командам рекомендации по дальнейшему развитию и реализации проектных инициатив. В результате защиты команды получили положительные оценки членов комиссии.

Заместитель директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктория Коротина высказалась о значимости образовательного проекта: «Чтобы быть лидерами в XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрывать талант, который заложен в каждом, помогать найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения.

Поэтому крайне важно, что «Школа молодых управленцев» предоставила участникам уникальный шанс показать наиболее яркую сторону своих способностей и мастерства, рассказать о разработанных проектах и идеях по самому широкому спектру направлений, таких как искусство, журналистика, экология, история, туризм, урбанистика».