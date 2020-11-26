23 ноября 2020 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в онлайн-формате состоялась публичная предзащита проектов команд «Школы молодых управленцев Саратовской области».

После завершения третьего образовательного модуля «Школы молодых управленцев» команды смогли уточнить детальные аспекты содержания своих проектов во взаимодействии с кураторами — представителями органов власти, а также завершить оформление презентаций проектов.

В 2020 году тематика проектов команд объединила наиболее актуальные направления развития публичного управления в регионе: здравоохранение; культура; цифровые платформы и технологии; кадровая политика; благоустройство; экология и ЖКХ; технологии информирования населения о деятельности органов власти.

По итогам выступлений команды получили подробную экспертную оценку презентаций своих проектных инициатив. Кураторы оценили актуальность проектных идей, прогресс в доработке проектов за время обучения команд, сформулировали конструктивные предложения по дальнейшему развитию проектов и уточнению содержания презентаций для успешного выступления на итоговой официальной защите в Правительстве Саратовской области, которая станет завершающим этапом третьего сезона «Школы молодых управленцев».

Кураторы команд от ПИУ РАНХиГС – доценты кафедры государственного и муниципального управления Камиль Рамазанов, Максим Мокеев, Екатерина Мамлина, Оксана Кирилюк, а также доцент кафедры экономики и таможенного дела Елена Константинова отметили, что представленные проекты объединены целью сформировать новое качество взаимодействия власти, общества и бизнеса, найти решение реальных проблем граждан и органов власти, создать продукт, обладающий ценностью для потребителя. По этой причине все проекты формировались на основании анализа предпочтений потребителей – граждан региона, а также с учетом экспертных рекомендаций курирующих органов власти.

— Процедура предзащиты прошла успешно не только потому, что команды получили в целом положительную оценку и поддержку проектных инициатив со стороны кураторов. Благодаря активной обратной связи от приглашенных экспертов, команды получили четкое представление о направлениях дальнейшего совершенствования своих проектов. Наступает последней этап сборки и доработки проектов, где слушателям необходимо учесть все рекомендации и комментарии и успешно завершить огромную проделанную ими работу, — рассказывает об итогах предзащиты заместитель директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктория Коротина.