Сегодня, 10 июля, в Саратовской области состоялась тестовая поездка новогорельсового автобуса серии РА3 «Орлан». Он проследовал по маршруту Саратов – Балаково – Саратов.

Со станции Саратов-1 рельсовый автобус отправился в 10:10 и прибыл в Балаково в 13:25. В обратном направлении со станции Балаково «Орлан» отправился в15:19 и вернулся в Саратов в 18:35.

Тестовая поездка прошла успешно: время в пути в одну сторону составило три часа 15 минут. Учитывая неблагоприятную эпидемическую обстановку в регионе,мероприятие проводилось с учётом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.