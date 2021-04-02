Сегодня, 2 апреля, в Саратове прошла церемония награждения победителей конкурса «Лидер года-2020», которых выбрали читатели газеты «АиФ-Саратов», входящей в холдинг ООО «Волга-Медиа».

Мероприятие прошло в местном музее боевой и трудовой славы, в нем принял участие заместитель председателя правительства области — министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

Победителей награждали директор холдинга ООО «Волга-Медиа» Мария Усова, министр информации и печати Саратовской области Светлана Бакал и саратовский депутат от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев.

Награждались организации, учреждения и отдельные представители в экономике, здравоохранении, промышленности, культуры и общественной жизни.

Всего было 74 победителя в различных номинациях.

Конкурс проводится с 2008 года, тогда победителями стали 11 предприятий.