Международный конкурс World AI & Data Challenge, инициированный АНО «Агентством стратегических инициатив» и Всемирным банком, стартовал 10 февраля 2020 года. Он направлен на решение глобальных социально-экономических задач с помощью технологий обработки больших данных и искусственного интеллекта.

Конкурс состоит из трех этапов:

— первый этап – конкурс задач (февраль — май 2020 года) — сообщества, региональные органы власти, владельцы данных из разных стран предоставляют требующие решения задачи и необходимые данные;

— второй этап – конкурс решений (июнь — сентябрь 2020 года) — команды IT- и data-специалистов проанализируют эти данные и предложат решения;

— третий этап – конкурс внедрений (сентябрь 2020 года — февраль 2021 года) — лучшие цифровые решения будут внедрены на практике.

На первом этапе конкурса было подано 147 задач из Сингапура, Республики Казахстан и Узбекистан, Монголии и 43 регионов России. Во второй этап проекта World AI & Data Challenge прошли 30 задач, 8 из которых — международного уровня. IT- и data-специалисты будут создавать свои варианты решений для этих задач до 31 августа 2020 года. Активными участниками второго этапа стали команды из Саратовской области.

В открытии второго этапа проекта World AI & Data Challenge, организованного при поддержке региональной «Точки кипения», приняли участие доцент кафедры экономики и таможенного дела ПИУ РАНХиГС, общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив» Елена Константинова и заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Юлия Никопоренко.

— Особенностью конкурса является то, что он направлен на решение социально значимых для всего мира задач на основе технологий AI и BigData. Ценно, что онлайн data-хакатон встретил всестороннюю поддержку от региональных органов власти, например, министерства цифрового развития и связи Саратовской области. Это позволяет надеяться, что решения, созданные участниками хакатона, будут встроены в административные процессы региональных органов власти и использованы на благо жителей Саратовской области, — отметила Елена Константинова.

— Наиболее популярными на первом этапе конкурса стали задачи, связанные со снижением бедности в России и в мире, разработкой алгоритмов предсказания компетенций будущего, предиктивным анализом туристских потоков, разработкой интеллектуальных алгоритмов автоматизированной обработки обращений граждан, а также качественным изменением взаимодействия государства и человека, — подчеркнула заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Юлия Никопоренко.

Решать любые из представленных на конкурсе задач разработчики смогут как в режиме онлайн, так и напрямую на площадках «Точек кипения» — самостоятельно или в команде. Также в рамках конкурса участникам представят облачную инфраструктуру от партнеров для создания качественных решений, достойных внедрения на международном уровне.